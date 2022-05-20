Общество

Травматолог из Волгограда рассказал, как пережить с детьми летние каникулы без увечий

Общество 20.05.2022 22:10
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20.05.2022 22:10


В Волгограде уже сегодня, 20 мая, на летние каникулы ушли ученики начальных классов в некоторых школах. А это значит, что для детей наступила долгожданная пора беззаботных развлечений и шалостей. Для родителей, в свою очередь, это время повышенной ответственности. Заведующий ортопедо-травматологическим отделением больницы №7 Николай Рассадников рассказал, при каких условиях чаще всего травмируются юные волгоградцы, как оградить ребенка от опасностей и пережить предстоящие три месяца без увечий.

– Причина большинства трагичных случаев – это невнимательность родителей, – с полной уверенностью заявляет Николай Рассадников. – С приходом теплых дней взрослые открывают окна на проветривание, не задумываясь о рисках для ребенка.  Дети, особенно в возрасте от двух до четырех лет, активно познают мир. Буквально тянутся к происходящему за окном, и как результат часто страдают от этого. Ребенок облокачивается на москитную сетку, а затем происходит беда. Родителям стоит помнить, что у детей плохо развит инстинкт самосохранения. И не важно, на каком этаже вы живете. Первый или десятый – для ребенка они одинаковы. 

Тяжесть полученных при падении с высоты травм определяется разными факторами.

– Первый – это этаж, с которого ребенок упал, а второй – поверхность под окном. Если есть густая зелень, палисадник или какая-либо конструкция, это смягчат удар, но еще не гарантия. Только бдительность родителей поможет предотвратить возможность травм ребенка, – говорит Рассадников. 

С начала весны 2022 года в Волгограде зарегистрировано уже несколько случаев падения детей из окон. Чаще всего дети получают   так называемые сочетанные травмы – одновременно два и более повреждения частей тела..

– Для сочетанных травм характерны длительный период реабилитации и определенные остаточные последствия. И это может быть не только при падениях из окон – любая высокая поверхность может стать причиной получения травм, – предупреждает врач. – К примеру, недавно к нам в отделение поступила ученица начальной школы, которая забралась в школьном дворе на шведскую стенку. Стенка сломалась и обрушилась на ребенка. Избежать серьезных последствий не удалось.

Если несчастного случая избежать не удалось, первым делом нужно вызывать скорую. 

– Ни в коем случае не пытаться самостоятельно реабилитировать ребенка! – предостерегает Николай Рассадников. – Неграмотные манипуляции могут существенно ухудшить положение пострадавшего.  

Получить тяжелые травмы ребенок может не только при падении с высоты. Настоящей головной болью травматологов в последние годы стали электро- и обычные самокаты. 

– Во время каникул фиксируется рост числа обращений к специалистам нашего профиля, но и тут играет важную роль невнимательность взрослых. Велосипеды, ролики и самокаты требуют должного уровня обучения и правильной экипировки ребенка.  Но многие родители относятся к этому несерьезно, – констатирует Рассадников. –  Они забывают о том, какая опасность ждет неподготовленного юного водителя на дорогах. Данные статистики ГИБДД показывают: уровень аварийности и травматизма при передвижении, скажем, на электросамокате существенно выше, чем при поездке на велосипеде или перемещении пешком. Из открытых данных несложно узнать, что рост числа черепно-мозговых травм фиксируется среди любителей электросамокатов. Типичные травмы по итогам езды на самокатах: сотрясения мозга, рваные раны, переломы черепа и так далее. Подчеркну, опасность поджидает ребенка всюду. 

Опасность представляют аттракционы, к которым тянутся без исключения все дети. Особую внимательность родителям стоит проявлять в аквапарках и батутных центрах. Любое неловкое движение может стать причиной обращения к травматологу.

- Конечно, ответственный родитель способен не допустить несчастного случая. Нужно проявлять бдительность и беседовать с детьми о важности соблюдения дорожных правил и ответственного поведения, – резюмирует Николай Рассадников. 

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