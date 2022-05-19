Волгоградец принес извинения жителям Тракторозаводского района

Житель Волгограда принес извинения горожанам за ранее совершенное им противоправное деяние.

– Я, Андреев Александр Викторович, прошу прощения у жителей Тракторозаводского района г. Волгограда и общества в целом, за несвойственный мне противоправный поступок, который я совершил 21.11.2021 г. Я произвел выстрел в воздух из огнестрельного оружия в общественном месте на остановке общественного транспорта СНТ «Дзержинец». Сейчас я понимаю, что это противоправный и недостойный поступок, который мог напугать местных жителей и причинить им неудобство. Я искренне раскаиваюсь в содеянном и приношу свои глубочайшие извинения.