4835 волгоградцам присвоят статус жителя осажденного Сталинграда

Общество 19.05.2022 16:54
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19.05.2022 16:54
Официальный статус «Житель осажденного Сталинграда» вводится в Волгоградской области. Как сообщили в облдуме, профильный комитет поддержал соответствующий законопроект, который в регпарламент внес губернатор Андрей Бочаров по инициативе ветеранского сообщества.
По данным на 1 мая 2022 года, число жителей осажденного Сталинграда составляло 4835 человек.
- Эти люди на себе испытали все ужасы войны, они вынужденно оказались в самом центре ожесточенных боев и сумели выжить, что сродни настоящему подвигу, – считает председатель думского комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Евгений Кареликов.
Для обладателей этого статуса предусмотрены социальные выплаты из регионального бюджета. На эти цели в 2022 году планируется выделить порядка 23 миллионов рублей.
В настоящее время в соответствии с действующим законодательством для детей военного Сталинграда предусмотрены ежемесячная денежная выплата, компенсация 50% стоимости полученных жилищно-коммунальных услуг и ежегодная выплата в связи с празднованием победы в Сталинградской битве. Изменениями областного Социального кодекса предлагается перечисленные меры соцподдержки распространить на всех (независимо от возраста) граждан, находившихся на территории Сталинграда в период боевых действий с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года.
Профильный парламентский комитет рекомендовал Волгоградской областной Думе данный законопроект принять в первом и втором окончательном чтении.
Как ранее сообщало информагентство, расширенная категория льготников, как и «Дети Сталинграда», будет получать ежемесячную выплату в размере 443 рубля и ежемесячную денежную выплату на компенсацию 50% коммунальной платы, средний размер которой составляет в настоящее время 916 рублей.
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