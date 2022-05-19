



Посещение парка «Гидростроитель» в Волжском Волгоградской области будет ограничено 25 мая с 14:00 до 22:00 из-за проведения на его территории общегородской акции «Последний звонок-2022. Школа, прощай!».

Как сообщили в мэрии Волжского, в этот день вход в парк будет открыт только для школьников 9-х, 10-х, 11-х классов. Для выпускников подготовили богатую праздничную программу. На большой сцене, которую еще предстоит смонтировать, выступят лучшие творческие коллективы города. После концерта запланирована дискотека и лазерное шоу, розыгрыш супер-приза и многое другое.

Периметр парка охраняется службой безопасности, здесь работает система видеонаблюдения. В день последнего звонка территорию будут дополнительно патрулировать усиленные наряды полиции. На входе установят систему досмотра личных вещей.

После завершения общегородского праздника к парку подъедут автобусы городских маршрутов «2У» и «14» для оперативной доставки школьников до остановочных пунктов по маршруту движения.



