Свет отключат 19 мая в части поселка Горьковский Волгограда





Отключения электроэнергии запланированы сегодня, 19 мая в Волгограде в части домов трех районов. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», так, в поселке Горьковский Советского района не будет света с 9-00 до 17-00 на ул.Терешковой, 36, 38, 40, ул.Волгоградская, 1/1, 1/,2, ¼.





В Ворошиловском районе свет будет отсутствовать в это же время на ул.Дербентская, 62, 71, ул.Чембарская, 14, 16/1-16/16/8, 16/11, 16/12, ул.Чембарская, 23-29, 29а, 31, 31а, 33-47, 47а, 49, 49б, 51, 51б, 53, 55, 55б, 56, 56/5, 57, 57а, 57д, 57/1, 59б, 61а, 61б, ул.Саранская, 59-65, 65а, 67, 67а, 69, 69а, 71-81, 81а, 83, 83а, 85-89, 89а.





В Красноармейском районе ресурс отключат на ул.Альпийская, 1-27, 2а-18.



