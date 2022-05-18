В Волгограде увеличат пособие на погребение









Размер пособия на погребение, которое предоставляется согласно гарантированному перечню услуг, увеличат в Волгограде. Как сообщили в гордуме, это решение одобрено профильным комитетом и вынесено на заседание представительного органа.

Речь идет о компенсационных выплатах, которые ежегодно увеличиваются на коэффициент индексации. Источником данных выплат, в зависимости от категории умерших, являются федеральный или региональный бюджеты. Перечень услуг по погребению гарантирован федеральным законодательством.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, определяется органами местного самоуправления по согласованию с Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, субъектом РФ и подлежит возмещению за счет средств их бюджетов. В зависимости от коэффициента инфляции, стоимость данного перечня ежегодно индексируется. В связи с этим депутаты гордумы обязаны регулярно приводить действующую нормативную базу в соответствие с федеральным законодательством.

Последний перерасчет таких услуг гордума Волгограда утверждала в июне прошлого года.

На основании федеральных и региональных нормативных актов сейчас произведены очередные расчеты компенсационных выплат. Рост стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению, в 2022 году составляет 8,4%.

Так, согласно разработанному проекту решения, стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых за счет средств федерального бюджета, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, определена в размере 6964,68 руб. Такая сумма предусмотрена для родственников умершего или его представителей в качестве частичной компенсации за погребение. В настоящее время эта выплата составляет 6424,98 руб., т.е рост составил 539,7 руб.

Социальное пособие на погребение и возмещение специализированной службе за счет средств регионального бюджета сейчас установлено в сумме 6500 рублей. На основании постановления губернатора Волгоградской области об индексации в 2022 году социального пособия на погребение, данная выплата составит 7046 рублей. В данном случае рост произойдет на 546 рублей.



