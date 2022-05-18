Общество

В Волгограде сотрудники McDonald's массово распродают рабочую униформу

Общество 18.05.2022 19:38
18.05.2022 19:38


После официального заявления сети ресторанов быстрого питания McDonald's об уходе из России работники из Волгограда начали массово распродавать собственную униформу и другие товары с брендом заведения. 

Так, на известном сайте объявлений можно увидеть лот с фирменным мужским поло сотрудника сети быстрого питания. Зеленая футболка продается всего за 100 рублей. Продавец предлагает забрать товар либо в Красноармейском районе, либо прямиком с доставкой – наверное, желающие купить необычный сувенир уже выстраиваются в очереди. 


Помимо фирменных футболок на сайте объявлений можно найти брюки и ремень, тем самым собрав полный набор сотрудника. Также многие волгоградцы начали распродавать сувенирную продукцию иностранного заведения – на продажу идут игрушки, памятные монеты и стаканы. Особенно предприимчивые умудряются продавать пакеты и трубочки для коктейлей. За фирменную пластиковую трубочку продавец заломил цену  аж в 150 тысяч рублей.

Скриншот с сайта Авито

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