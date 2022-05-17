Названы вакансии в Волгограде с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц

Общество 17.05.2022 09:34
17.05.2022 09:34
Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Волгограде в мае с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц возглавил менеджер клиентского отдела, выяснил сервис SuperJob.
Такой сотрудник должен иметь опыт работы от одного года, уметь работать с возражениями и вести переговоры. Работодатель предлагает и хорошую зарплату, и официальное оформление.
На втором месте - вакансия руководителя флексопечатного производства с высшим техническим или экономическим образованием, которому обещают зарплату от 100 тысяч рублей. От специалиста требуется опыт работы от трех лет и высшее образования. Компания предлагает социальный пакет.
На третьем месте с зарплатой от 80 тысяч рублей находится вакансия водителя категории E. Работодатель ищет сотрудника с опытом работы по межгороду, знанием технической части автомобиля и готового к командировкам.
Также в рейтинг вошла вакансия инженера-наладчика. Успешному кандидату предлагают зарплату от 70 тысяч рублей, а также спецодежду, оплату мобильной связи, проезд и проживание в командировке за счет работодателя.
Аналогичную зарплату готовы платить в Волгограде и менеджеру по логистике. Эта вакансия замыкает топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в городе. От кандидата требуется опыт работы в активных продажах и наличие собственной базы грузоперевозчиков.
Всего в результате исследования были проанализированы 100 000 вакансий в крупнейших городах России. Самое высокооплачиваемое предложение в подборке этого месяца – вакансия врача директора по IT в Москве, которому готовы платить до 500 тысяч рублей.
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