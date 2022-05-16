На юге Волгограда снесут путепровод

В Волгограде ищут проектировщика работ по сносу путепровода через железнодорожные пути на перегоне ст. Бекетовка - ст. Сарепта у завода «Химпром». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком работ выступает МУ «Комдорстрой». Начальная цена закупки указана в сумме 3,6 миллиона рублей.

Данный путепровод находится в Кировском районе Волгограда и соединяет ул. им. генерала Шумилова и ул. Промысловую. Его длина 179,88 метра. Освещение на мосту не работает. Под ним находится двухпутная электрофицированная железная дорога и подъездной неэлектрофицированный путь к заводу «Химпром», а также промзона завода ЖБИ-6.

В документации поясняется, что основанием для разработки проекта организации работ по сносу путепровода является муниципальная программа «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда», утверждённой постановлением администрации Волгограда от 18.02.2022 года №158. Победителю электронного аукциона предстоит выполнить предпроектное обследование моста, определить перечень мероприятий по выведению из эксплуатации сооружений и переустройства инженерных коммуникаций, расположенных в границах проектирования и прочие работы.

При подготовке самого проекта заказчик просит учесть технический отчёт по обследованию объекта, который был выполнен в 2018 году, а также письмо департамента городского хозяйства администрации Волгограда от 23.06.2020 года (проведение технического совета о демонтаже путепровода). Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2023 года.