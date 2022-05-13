В Волгоградской области взлетели цены на соль и спички

Общество 13.05.2022 12:35
13.05.2022 12:35
Лидерами подорожания товаров и еды на прошлой неделе в Волгоградской области стали спички и корм для животных. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, стоимость спичек выросла более чем на 8% и составила в среднем 2,34 рубля за коробок. Сухой корм для животных подорожал на 4,54% - до 268,57 рублей за кг.
Продолжился рост цен и на шампуни (на 3,98%) почти до 200 рублей за 250 мл, на женские прокладки – на 2,11% (до 107,11 рублей за десяток). Из продуктов питания также подорожала соль (на 2,59%) до 13,81 рубля за кг, творог – до 383,17 рублей за кг (рост составил 3,09%).
Прибавил в цене и картофель. Теперь средняя стоимость килограмма клубней составляет 57,24 рубля (+3,58%). Из овощей больше всего подешевела капуста – до 80 рублей за кг (-6,7%).
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