







Нецелевое использование средств фонда капремонта выявлено в Волжском, с сообщили в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

Нарушения вскрыты в ходе документарной проверки в рамках осуществления регионального контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих средств.

Выявлено нецелевое использования денежных средств в размере 1 453 795 рублей со специального счета многоквартирного дома № 134 пр. Ленина в Волжском Волгоградской области, владельцем которого является ТСЖ «Ленина 134» (ИНН 3435308090).

Установлено, что списание денежных средств со специального счета проведено в отсутствии оснований, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Материалы проверки направлены в прокуратуру Волгоградской области.



