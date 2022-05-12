Общество 12.05.2022 10:33
12.05.2022 10:33
Нецелевое использование средств фонда капремонта выявлено в Волжском, с сообщили в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.
Нарушения вскрыты в ходе документарной проверки в рамках осуществления регионального контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих средств.
Выявлено нецелевое использования денежных средств в размере 1 453 795 рублей со специального счета многоквартирного дома № 134 пр. Ленина в Волжском Волгоградской области, владельцем которого является ТСЖ «Ленина 134» (ИНН 3435308090).
Установлено, что списание денежных средств со специального счета проведено в отсутствии оснований, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Материалы проверки направлены в прокуратуру Волгоградской области.
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