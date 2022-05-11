Волгоградцы через 14 лет будут получать по 100 тысяч

По данным показателям Волгоградская область заняла в рейтинге 53-ое место. Между тем, в регионах-лидерах порога в 100-тысячную зарплату быстрее всего достигнут жители Ямало-Ненецкого, Чукотского автономных округов и Магаданской области – для этого им понадобится всего около шести лет. Дольше всех ожидание затянется в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках. Например, жителям Чечни придется ждать благополучия в виде 100-тысячной зарплаты аж 22 года.

Анализ производился с учетом темпов роста зарплат и разницы в розничных ценах. В прошедшем 2021 году номинальная зарплата в России выросла почти на десять процентов до 49 тысяч рублей в среднем на одного занятого (с учетом выплаты НДФЛ). При этом зарплаты очень сильно отличаются как от региона к региону, так и в отраслевом разрезе. По оценкам РИА Новости, половина работников в России получает зарплату более 36 тысяч рублей в месяц (медианная зарплата), и соответственно половина получает менее чем 36 тысяч рублей в месяц. В отдельных регионах медианная зарплата намного выше среднероссийского уровня. Речь зачастую идет об удаленных северных регионах и крупнейших федеральных городах, где цены намного выше средних по стране.