В Волгоградской области перестали умирать от коронавируса

Covid-19 10.05.2022 13:56
10.05.2022 13:56
В Волгоградской области впервые за много месяцев зафиксирована нулевая суточная смертность от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, всего диагноз COVID-19 подтвердился 9 мая у 162 человек. 80 из них проживают в Волгограде, 23 - в Волжском.
Случаи коронавируса зарегистрированы также в 28 районах области. Всего за сутки в Волгоградской области вылечились от инфекции 165 человек.
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