Сотни горожан столпились у рамок на набережной Волгограда

В Волгограде в рамках празднования Дня Победы предпринимаются исчерпывающие меры по обеспечению безопасности. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на площадь Павших Борцов перед парадом и на верхнюю террасу Центральной набережной допуск горожан и гостей Волгограда осуществляется через рамки металлодетекторов. По окончании парада досмотровый режим привел к столпотворению на улице Советской.

– Перед рамками на улице Советской сотни зрителей парада, устремившиеся вниз к верхней террасе вынуждены стоять в очереди, чтобы миновать рамки металлодетекторов, - сообщает корреспондент информагентства. – Взрослые относятся с пониманием к этим мерам, а вот дети мириться с такими ограничениями не готовы – малыши канючат и просят родителей взять их на руки.

Уже в 12.00 от Дома Павлова в Центральном районе Волгограда стартует шествие «Бессмертного полка». На старте, напомним, участникам шествия также придется миновать рамки металлодетекторов. Ранее организаторы заявляли, что будут тщательно досматривать всех, кто захочет пройти в колонне. Не исключено, что волгоградцев попросят выложить из рюкзаков даже бутылки с питьевой водой.

Роспотребнадзор рекомендовал участникам шествия соблюдать масочный режим, однако штрафовать за его несоблюдение сегодня не будут.