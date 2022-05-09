Зрителями парада на главной площади Волгограда стали фронтовики и тысячи горожан

В Волгограде до начала парада Победы остаются считанные минуты. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областьной администрации, в этом году на трибунах, установленных на главной площади города уже разместились главные участники мероприятия – ветераны.





– Сегодня на трибунах присутствуют 84 представителя Поколения Победителей: фронтовики, труженики тыла, дети военного Сталинграда. А помогают им во всем волонтеры Победы, – сообщают в пресс-службе областной администрации.









Посмотреть парад пришли и тысячи волгоградцев.

– Люди с 8.30 начали занимать места поближе к площади, – сообщает корреспондент информагентства. – К началу парада собралось несколько тысяч зрителей. Чтобы дети могли увидеть происходящее, родители сажают их на плечи. Люди традиционно занимают места на завалинках гостиниц «Интурист» и «Волгоград». Самые удобные зрительские места, конечно, у тех, кто снял номера в этих гостиницах.



