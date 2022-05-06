Накануне 9 Мая в Михайловке поздравили ветеранов Великой Отечественной войны





Совсем скоро 9 мая. Страна будет отмечать 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник нельзя представить без традиционных парадов, алых гвоздик, георгиевских ленточек, шествия Бессмертного полка, и, конечно же, без ветеранов. С каждым годом участников и свидетелей тех страшных событий, к сожалению, остается все меньше. Но в наших силах сегодня — заботиться о живых и помнить о павших в боях за родную землю.

В Михайловском районе Волгоградской области проживают 11 непосредственных участников тех далеких сражений. Накануне праздника компания «ФосАгро-Ставрополь» , один из главных партнеров волгоградских аграриев в сфере минерального питания растений, вместе с представителями администрации Михайловки навестила и поздравила фронтовиков с наступающим праздником.

Елизавета Кондратьевна Диденко встретила войну восемнадцатилетней девчонкой. В 1942-м ее призвали из хутора Лог в зенитный полк 62-й армии. Она участвовала в сражении за Сталинград.

— Помню: как только по радио передали, что война началась, какая-то такая радость пришла, что теперь пойдем на фронт защищать Родину, — вспоминает ветеран. — В 1942 году ушла на войну, и так до 1945-го. А брат мой всего через месяц погиб. На фронте чем только не занималась: и поваром была, и связисткой, и медсестрой, и снабженцем, и наводчицей — ловили самолеты, сбивали.

День Победы Елизавета Диденко встретила в столице Венгрии Будапеште. А самой дорогой своей наградой она считает медаль «За оборону Сталинграда».

— Медалей много, но за Сталинград мне дороже всего, — говорит участница войны. — Вон видите, кофта висит [с наградами – Прим. ред.]. Тяжелая, что не наденешь (смеется). А еще в коробке, лежат.

Елизавете Кондратьевне до сих пор снится война.

— Помню, закончились бои за Сталинград и три дня как не бомбили. Нас отправляли дальше. И вот только мы приехали на станцию, только вагоны подали нам, только технику погрузили и мы сели в вагон и свисток дали – тут же самолеты прилетели, как следили за нами. Начали бомбить. Но наш машинист уже не один состав провозил. Так вот он нас в тоннель быстро помчал, загнал туда состав, и мы остались живые.

Несмотря на все ужасы и лишения военного времени Елизавета Диденко признается, что она никогда ничего не боялась.

— Только бомбежка закончилась, гармошку взяли и пошли танцевать. Все забыли, что мы на войне. Вот сталинградские бои, там буквально минуты были без ударов фашистов, и то в эти минуты только лишь в танцах.

Григорий Афанасьевич Кучеренко на фронт отправился в 18 лет. Служил в пехоте. Получил два ранения. Первое — на сталинградском Тракторном заводе.

— Встретил я войну в Сталинграде. Немец продвигался быстро, но тут мы его задержали, дали отпор. До самого Берлина дошли, – вспоминает фронтовик.

Григорий Афанасьевич прошел всю Польшу и Германию. Стал участником встречи советских и американских войск на Эльбе. За оборону Сталинграда награжден медалью «За отвагу».

— Два ранения у меня. Домой не попал, полежал в госпитале, сколько положено, и потом опять на фронт. Винтовку в руки – и по врагу, по врагу. Помню, как с пулеметов они садили по нам, дай боже. Как песок на землю сыпется, так и мы падали. Тяжелая война была. Но ничего не поделаешь.

Александра Семеновна Сукочева - уроженка хутора Шакин. После вторжения Германии вчерашней школьнице пришлось осваивать военное ремесло.





— Помню, отец приехал в отпуск. Поехали в Михайловку на рынок и здесь объявление услышали. Вот это да! Война началась. Выступал Сталин, — рассказывает Александра Семеновна. — Ужасно страшно. Как мы переживали. Ведь немцы прямо вот сразу через границу перешли, начали все крушить.

По словам ветерана войны, со школьной скамьи она сразу пошла работать. Освоила профессии бухгалтера, делопроизводителя. После девушку мобилизовали.

— В Ворошиловградской области (в настоящее время ЛНР – Прим. ред.) в поселке Марковка училась на шофера. Дали мне документ, что я шофер третьего класса. После попала в Северную Осетию. Там было много женщин. В Союз прислали грузовые машины «Студебеккер». Громоздкие такие, сложные в управлении. Нас прикрепили к опытным шоферам и те нам показывали, что нужно делать. Потом и меня посадили за руль.

Победу Александра Сукочева встретила в Кенигсберге.

— Мы услышали на улице какой-то переполох, гомон и стрельбу. Подошли к окну и видим, что к нам идет жена командира нашего – как помню, Тоня ее звали. Пришла к нам и говорит: «Война кончилась». Никогда не забуду, как прощалась в начале войны со своим домом, с розами в саду. И никогда не забуду, как вернулась обратно домой. Мы с Тоней тогда 9 мая вместе стояли у окна и просто молчали.

Компания «ФосАгро-Ставрополь» входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион». Прямые поставки минудобрений в Волгоградской области «ФосАгро-Регион» осуществляет с 2016 года и сегодня обслуживает более 200 сельхозпредприятий, не забывая и о социальной поддержке на территориях своего присутствия.

— Помнить о павших в боях за родное Отечество и заботиться о живых – наш священный долг. Мы благодарны вам за мирное время, которое вы нам подарили, и за землю-кормилицу, которую вы для нас отстояли перед лицом врага. Ваши подвиги и ваш самоотверженный труд сделали возможным наше сегодня благополучие, низкий вам поклон! — поблагодарил фронтовиков директор волгоградского офиса «ФосАгро-Ставрополь» Дмитрий Ченцов.

Заместитель главы по социальному развитию Михайловки Ольга Дьякова отметила инициативу компании по поддержке ветеранов: «Своим примером представители компании показывают подрастающему поколению, что помнить и чтить тех людей, героев той войны важно и необходимо».

Региональные компании сети «ФосАгро-Регион», работающие на территории от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, ежегодно поздравляют ветеранов и вручают им подарки во всех регионах своего присутствия. В этом году такие акции проходят более, чем в 20 регионах страны, включая Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, регионы Черноземья и Поволжья.

Накануне праздника делегация «ФосАгро-Регион» посетила самый большой в мире комплекс, посвященный Великой Отечественной войне – Мамаев курган. Гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк возложил цветы к Вечному огню в память о павших в боях защитниках Сталинграда.





— Мы гордимся подвигом наших отцов, дедов, прадедов. Они победили. Их мужество и патриотизм навсегда останутся для нас эталонами. В эти дни мы отдаем дань памяти героев и чествуем ветеранов. Мы прилагаем все усилия, чтобы никто из них не был забыт, или обойден вниманием, — сказал Андрей Вовк.