В мессенджерах жителей Волгоградской области сегодня массово распространяется аудиофайл с предупреждением о том, что вода в регионе якобы заражена возбудителями холеры. Как сообщает ИА «Высота 102», ничего общего с реальностью эта информация не имеет.

– Леночка, привет. Вчера приезжал санэпидемиолог с Москвы Попова по поводу воды. Марина сообщила час назад пробы: в воде найдена палочка и туберкулеза. Ни в коем случае воду не пить из крана, ни в коем случае воду не пить из фильтров и ни в коем случае воду не пить из чистых ключей, кроме кипяченой. Только кипяченую воду. Все. Будьте бдительны и осторожны. Передай всем своим знакомым. Диверсия. В Бордовическом водозаборе брали воду, и обнаружены вот такие вот страшные вещи, – говорит встревоженным голосом неизвестная женщина.

Как и водится в случаях с фейками, в наполненном тревоги голосовом сообщении нет ни слова о Волгоградской области. Больше того, Бордовический водозабор находится в Брянской области, и любой, кто получил это «предупреждение», в состоянии самостоятельно проверить информацию в интернете. Накануне брянский Роспотребнадзор уже опроверг этот бред, заявив, что все пробы воды в регионе соответствуют нормативам. Как известно, впервые дезинформация появилась в Курской области 2 мая.

В волгоградских концессиях информагентству утром 4 мая заявили, что жителям Волгограда и области не стоит волноваться по поводу качества питьевой воды.

– Качество воды на всех этапах технологического цикла водоподготовки, питьевой воды на выходе с водопроводных очистных сооружений в водораспределительной сети города Волгограда ежедневно контролируется Центром контроля качества воды ООО «Концессии водоснабжения», в соответствии с Программой производственного контроля, согласованной с Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области. Ежемесячно производится отбор более 1000 проб питьевой воды на выходе с водопроводных очистных сооружений города и более 1700 проб в контрольных точках водоразводящей сети. Анализ проб воды производится по органолептическим, химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды свидетельствуют о том, что питьевая вода безопасна в эпидемиологическом отношении и безвредна по химическому составу, – сообщили в компании.