В Волгограде детский сад и школа останутся без света 4 мая

Общество 04.05.2022 07:53
04.05.2022 07:53
В Волгограде под плановые отключения электроэнергии попали сотни частных и многоквартирных домов в Центральном, Ворошиловском, Кировском и Дзержинском районах. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», не будет света некоторое время и в социальных объектах. Так, с 13-00 до 17-00 пропадет ресурс в детском саду № 30 на ул. Кузнецкая, 81а в Ворошиловском районе. Не будет света в это же время и в школе №105 на ул. Саши Филиппова, 1.
Также отключения коснутся СНТ «Микояновское» в этом же районе. Дачникам придется провести без электричества с 10-00 до 16-00.
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