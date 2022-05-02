Военная полиция переведена на усиленный режим службы в Волгограде









Личный состав подразделения военной полиции Южного военного округа переведен на усиленный режим несения службы в период майских праздников.

В ЮВО входят 15 регионов, в том числе Волгоградская область.

По данным Южного военного округа, для оперативного выполнения задач по поддержанию правопорядка на территории военных городков и ряде общественных объектов в круглосуточном режиме дежурят патрули военной полиции.

На вооружении подразделений состоят специализированные автомобили на базе машин УАЗ «Патриот», спецсредства, а также современная экипировка «Колпак» и «Черепаха».

Фото: пресс-служба Южного военного округа



