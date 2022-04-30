Общество

Бойцов из Калмыкии на Украине тронуло письмо волгоградской школьницы

Общество 30.04.2022 10:35
30.04.2022 10:35


Восьмиклассница из Волгограда написала письмо с теплыми словами для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков опубликовал в своем Telegram-канале пост с благодарностями от калмыцких добровольцев, получивших трогательное послание. 

— От наших воинов для вдохновения тем, кто думает, что им тяжело, — написал в своем посте Хасиков. — Именно в такие моменты бойцам необходима поддержка, которую оказывают все жители нашей многонациональной страны. Варвара, большое спасибо за теплые слова, адресованные нашим ребятам. Победа будет за нами! 

Военнослужащие в свою очередь записали ответ школьнице из Волгограда и обещали приехать в город-герой и лично поблагодарить девочку за такую поддержку. 

— Закончился очень тяжелый и сложный день. Но у нас сегодня три хорошие новости. День закончился для нас хорошо, потому что мы вышли из него с победой. Второе — результаты нашей работы видны перед нами [среди прочих военных трофеев, выложенных перед бойцами — британский ПЗРК Javelin — прим. ред.]. Ну, и в третьих, мы сегодня получили письмо от девочки из города Волгограда Варвары. 

Один из бойцов зачитал на камеру письмо восьмиклассницы, а после обратился напрямую к Варваре, поблагодарив школьницу за такую теплую и мощную поддержку. 

— Варвара из Волгограда, спасибо тебе за поддержку. Нам очень приятно. Сейчас вечер, когда есть минута почитать такие письма. Мы даем слово, добровольцы из республики Калмыкия, о том, что мы приедем в наш братский город Волгоград и обязательно с тобой встретимся. Приедем живыми и здоровыми! Работаем, братья! 

С конца марта жители Волгоградской области в рамках акции «Тепло из дома» отправили несколько партий помощи защитникам ДНР и ЛНР. Волгоградский фермер передал жителям Донецкой республики 20 тонн муки

Фото и видео: Бату Хасиков / t.me 

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