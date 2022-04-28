Из Волгоградской области отправили 20 тонн муки жителям ДНР

Фермер из Старополтавского района Волгоградской области Шамигулла Умбеткалиев пожертвовал в помощь жителям Донецкой народной республики 20 тонн муки. Гуманитарный груз отправили на Донбасс сегодня вечером из Волгограда, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Напомним, ранее неравнодушные волгоградцы собрали и передали жителям ДНР 20 тонн гуманитарной помощи – это продукты питания и предметы первой необходимости. Два дня назад, 26 апреля, грузовик прибыл в Новоазовский район, где груз распределили между 16 населенными пунктами.
С конца марта жители Волгоградской области в рамках акции «Тепло из дома» отправили несколько партий помощи защитникам Донбасса и Отечества. В регионе также оказывают всестороннюю поддержку беженцам из ДНР и ЛНР, которые начали прибывать 20 февраля.