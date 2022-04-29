В Волгограде 1 мая заработает детская железная дорога

Общество 29.04.2022 11:33
29.04.2022 11:33
Поезда под управлением юных железнодорожников начнут курсировать в Волгограде с 1 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороги, все желающие смогут прокатиться на составе по пойме реки Царица, а также посетить музей истории Приволжской магистрали.
В настоящее время детская железная дорога в Волгограде объединяет многофункциональный корпус, депо для размещения подвижного состава и полигон, протяженностью 1,2 км. На дороге действует три остановочных пункта: «Станция Пионерская», «Станция «Гаситель» и «Площадь Чекистов». Более 400 ребят под наблюдением опытных наставников осваивают различные железнодорожные профессии. В 2021 году в течение летнего сезона ДЖД посетили около 4 тысяч человек.
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