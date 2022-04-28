



Пригородные поезда в Волгоградской области будут курсировать по расписанию выходного дня в период майских праздников. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Изменения вводятся на 2,3,9 и 10 мая. Также изменится график движения пригородных поездов, курсирующих по маршрутам:

- Качалино – Петров Вал и обратно (выводится из графика 1 и 8 мая и назначается на 3 и 10 мая);

- Арчеда – Алексиково (выводится из графика 1 и 8 мая и назначается на 3 и 10 мая);

- Алексиково – Арчеда (выводится из графика 2 и 9 мая и назначается на 4 и 11 мая);

- Алексиково – Урюпино и обратно (выводится из графика 2 и 9 мая и назначается на 4 и 11 мая).

Дополнительные рейсы электричек по маршрутам Тракторная Пассажирская – Канальная и Канальная – Волгоград-1 будут назначены на 2, 3, 9 и 10 мая.

Подробную информацию о расписании движения и правилах перевозок пассажиров можно узнать на информационных стендах билетных касс и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».



























