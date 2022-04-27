В Волгограде старую четырехэтажку снесут автокраном









Четырехэтажный дом 1961 года постройки в Красноармейском районе Волгограда снесут за 4,6 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, муниципалитет ищет подрядчика, который выполнит демонтажные работы, вывезет мусор и выполнит планировку территории за 90 дней.

Здание, которое уже рассыпается, находится по адресу ул. Удмуртская, 11. Раньше в нем проживали 64 человека, но их всех расселили из аварийного строения в новое жилье.

По данным мэрии, исполнителю контракта предстоит разобрать дом площадь которого составляет порядка 1700 кв. метров. Перед началом основных работ специалисты демонтируют имеющиеся антенны, внутреннее оборудование, электрокабели и др. Далее рабочие разберут кровлю, снесут стены и фундамент здания.

Для демонтажа предполагается использование тяжелой техники - автокрана и экскаватора-погрузчика с навесным оборудованием.

После завершения сноса всех конструкций подрядная организация произведет обратную засыпку образовавшегося котлована и планировку территории. Свыше 2100 тонн строительного мусора утилизируют на специализированном полигоне.



