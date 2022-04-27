Общество

В Волгограде старую четырехэтажку снесут автокраном

Общество 27.04.2022 20:19
27.04.2022 20:19



Четырехэтажный дом 1961 года постройки в Красноармейском районе Волгограда снесут за 4,6 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, муниципалитет ищет подрядчика, который выполнит демонтажные работы, вывезет мусор и выполнит планировку территории за 90 дней. 
Здание, которое уже рассыпается, находится по адресу ул. Удмуртская, 11. Раньше в нем проживали 64 человека, но их всех расселили из аварийного строения в новое жилье.
По данным мэрии, исполнителю контракта предстоит разобрать дом площадь которого составляет порядка 1700 кв. метров. Перед началом основных работ специалисты демонтируют имеющиеся антенны, внутреннее оборудование, электрокабели и др. Далее рабочие разберут кровлю, снесут стены и фундамент здания.
Для демонтажа предполагается использование тяжелой техники - автокрана и экскаватора-погрузчика с навесным оборудованием.
После завершения сноса всех конструкций подрядная организация произведет обратную засыпку образовавшегося котлована и планировку территории. Свыше 2100 тонн строительного мусора утилизируют на специализированном полигоне.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Общество
27.04.2022 19:28
Общество 27.04.2022 19:28

0
Далее
Общество
27.04.2022 17:40
Общество 27.04.2022 17:40

0
Далее
Общество
27.04.2022 17:14
Общество 27.04.2022 17:14

0
Далее
Общество
27.04.2022 16:14
Общество 27.04.2022 16:14

0
Далее
Общество
27.04.2022 15:49
Общество 27.04.2022 15:49

0
Далее
Общество
27.04.2022 15:46
Общество 27.04.2022 15:46

0
Далее
Общество
27.04.2022 15:34
Общество 27.04.2022 15:34

0
Далее
Общество
27.04.2022 14:41
Общество 27.04.2022 14:41

0
Далее
Общество
27.04.2022 14:40
Общество 27.04.2022 14:40

0
Далее
Общество
27.04.2022 13:57
Общество 27.04.2022 13:57

0
Далее
Общество
27.04.2022 13:19
Общество 27.04.2022 13:19

0
Далее
Общество
27.04.2022 13:04
Общество 27.04.2022 13:04

0
Далее
Общество
27.04.2022 12:56
Общество 27.04.2022 12:56

0
Далее
Общество
27.04.2022 12:29
Общество 27.04.2022 12:29

0
Далее
Общество
27.04.2022 12:23
Общество 27.04.2022 12:23

0
Далее

Лента новостей

22:16
Суд под Волгоградом посчитал количество наказанных антимасочниковСмотреть фотографии
21:58
В облздраве рассказали о состоянии ребенка из слетевшей с моста иномаркиСмотреть фотографии
21:41
СБУ грозит арестом волгоградскому депутату ГосдумыСмотреть фотографии
20:19
В Волгограде старую четырехэтажку снесут автокраномСмотреть фотографии
20:11
Шторм с ливнем и градом обрушится на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
19:52
«Водителю стало плохо»: в Волгограде Toyota слетела с мостаСмотреть фотографии
19:30
Под Волгоградом мужчина сгорел в машине в свой день рожденияСмотреть фотографии
19:28
Сидите дома: поездки на майские праздники бьют по кошелькам волгоградцевСмотреть фотографии
19:06
Последние звонки в школах Волгограда и области пройдут в традиционном форматеСмотреть фотографии
17:51
Бюджет Волгоградской области за три месяца прирос 32 миллиардами рублейСмотреть фотографии
17:41
Патрушев поручил проверить готовность бомбоубежищ на юге РоссииСмотреть фотографии
17:40
«Старается двигаться изо всех сил»: в Волгограде годовалому Жене Луканкину срочно нужна помощь земляковСмотреть фотографии
17:14
Комаров и мошек потравят в парке Волжского под покровом ночиСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде в собственном доме найден окровавленный труп мужчиныСмотреть фотографии
16:24
Ж/д переезд в Волгоградской области закроют 29 апреляСмотреть фотографии
16:14
Поезд Астрахань-Волгоград поменял график движения на летоСмотреть фотографии
16:13
Цифровой дозор: количество кибератак на организации Юга увеличилось на 16% с начала февраляСмотреть фотографии
16:07
Волгоградский фермер потратил на себя 3 млн грантовых денегСмотреть фотографии
16:00
Бочаров принимает участие в совещании по нацбезопасности в АстраханиСмотреть фотографии
15:49
Энергетики в Волгограде и области приступают к отключению злостных неплательщиковСмотреть фотографии
15:46
На набережной Волгограда 9 мая споет ВалерияСмотреть фотографии
15:43
Жители поселка Микоян под Волгоградом вторые сутки сидят без водыСмотреть фотографии
15:34
Чиновников Михайловки заставили расплатиться за прошлогодний водоводСмотреть фотографии
14:58
Кинофестиваль на даче и не только: майские новинки в видеосервисе WinkСмотреть фотографии
14:54
Кризис как возможность для роста - в Волгограде прошел бизнес-форум «Новая реальность»Смотреть фотографии
14:52
Житель Волгоградской области забил насмерть подругу из-за насмешкиСмотреть фотографии
14:41
ФАС проверила наценки на хлеб и кур в волгоградских «Магнитах»Смотреть фотографии
14:40
Хозяина кладбищ Волгограда определили со второй попыткиСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области утвержден режим работы ГИБДД с 1 по 10 маяСмотреть фотографии
13:19
Ушел из жизни выдающийся волгоградский врач Юрий ЦыбуляСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 