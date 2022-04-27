В Волгоградской области утвержден режим работы ГИБДД с 1 по 10 мая

Общество 27.04.2022 13:57
27.04.2022 13:57
Госавтоинспекция Волгоградской области опубликовала график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в период майских праздников.
Граждан будут принимать 30 апреля, с 3 по 7 мая и 10 мая текущего года в режиме полного рабочего дня.
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