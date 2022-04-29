В Волгограде ужесточили меры безопасности в школах и детсадах

Расстрел воспитателя и двоих малолетних детей в Ульяновской области шокировал всю страну. Как следствие, в регионах, в том числе и в Волгограде, по решению чиновников усиливают меры безопасности.

По сообщению читательницы ИА «Высота 102», на текущей неделе пропускной контроль усилили в детском саду №2 в Центральном районе.

— В нашем саду раньше по утрам дверь корпуса всегда была открыта и закрывалась только после того, как начинался завтрак. В среду ситуация явно изменилась, — рассказала волгоградка. — Охранник сада сидел не в помещении КПП, где раньше нажимал на кнопку, а встречал воспитанников и родителей у ворот. Сам открывал ворота электронным ключом. В корпус также получилось попасть только после звонка в домофон.

Журналисты ИА «Высота 102» направили запрос в мэрию Волгограда с просьбой прокомментировать возможное усиление мер безопасности в школах и детских садах.

— В соответствии с письмом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области департаментом по образованию администрации Волгограда издан приказ по всем муниципальным образовательным учреждениям – как дошкольным, так и общеобразовательным – об усилении мер по обеспечению безопасности жизни, здоровья работников и воспитанников, — пояснили информагентству в пресс-службе городской администрации. — В частности, во всех учреждениях проходят проверки состояния защищенности объектов, организации пропускного режима, дополнительные инструктажи с сотрудниками, а также беседы с родителями и учащимися школ. Также проводятся проверки работоспособности инженерно-технических средств охраны, сигнализации, оповещения, связи и видеонаблюдения, состояния ограждений и другие мероприятия.