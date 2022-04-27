Под Волгоградом пройдет фестиваль шашлыка

Общество 27.04.2022 07:56
27.04.2022 07:56
В Волжском в рамках празднования первомая состоится фестиваль шашлыка. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, попробовать шашлык из различных сортов мяса и приготовленный по особым рецептам можно будет в парке «Волжский» 1 мая.
Также в городе после двухлетнего запрета на проведение массовых мероприятий снова состоится праздничная демонстрация.
Праздничную концертную программу представят и творческие коллективы города. Активные и спортивные волжане смогут принять участие в фитнес-разминке, открытых тренировках и мастер-классах по йоге, эстетической гимнастике, акробатике, паркуру, американскому и классическому футболу, тхэквондо.
Вечером в парке состоится фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим-фест»; волжане увидят выступления духового оркестра, молодежных коллективов и кавер-групп. Завершит Первомай в парке «Волжский» яркое фаер-шоу.
Ранее, напомним, сообщалось о проведении более двух тысяч мероприятий на майские праздники в Волгоградской области.
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