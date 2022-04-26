Банк «Открытие»: четверть жителей ЮФО тратят деньги на благотворительность

Общество 26.04.2022 17:08
26.04.2022 17:08
Средства на благотворительную помощь регулярно отправляют 24% жителей Южного федерального округа, это меньше, чем в среднем по России (33%). 57% не готовы финансировать благотворительную деятельность, потому что на эти цели нет свободных денег, еще 19% не готовых это делать из принципа. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».
Большинство опрошенных (83%) в целом положительно относятся к деятельности благотворительных фондов, помогающих больным детям, хотя у 43% иногда возникают вопросы, как идет управление полученными деньгами. По мнению еще 38%, работа этих фондов гораздо эффективнее работы государственных структур.
19% относятся к деятельности таких фондов отрицательно. 8% из них полагают, что помогать тяжелобольным детям обязано государство, а не частные фонды. Еще 11% видят в работе таких фондов некий бизнес.
Половина, кто занимается благотворительностью, не уменьшат размер пожертвований, несмотря на ухудшение экономической ситуации. 35% будут помогать меньше, чем раньше. 15% переключатся на помощь вещами и продуктами.
На вопрос, чем вы готовы помогать беженцам, оказавшимся в России (можно было давать больше одного варианта ответа) южане чаще всего называли помощь вещами (42%), продуктами питания (27%), а также пожертвование небольшой сумму денег – до 5 тысяч рублей (18%). 13% заявили о нежелании помогать беженцам. 33% сказали, что рады помочь, но не могут.
*Опрос проводился 22-25 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).
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