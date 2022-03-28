Общество

Новое пособие на детей: инструкция по применению

Общество 28.03.2022 10:22 Новости компаний
28.03.2022 10:22 Новости компаний


С 1 мая, согласно указу президента, стартуют новые ежемесячные социальные выплаты для семей с детьми от 8 до 17 лет. Их получат более 5 млн человек по всей стране. Разбираемся, кому они положены, как их оформить и как получить максимум выгоды. 
Кто может претендовать на выплату?
Ваша семья может рассчитывать на ежемесячное пособие, если: 
• возраст ребенка или детей в семье от 8 до 17 лет, выплата при этом положена на каждого ребенка;
• размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в регионе на душу населения, установленную на дату обращения.
Также важно, чтобы у ребенка и его родителя (опекуна), который подает заявление, было российское гражданство и они постоянно проживали на территории России. 
Сколько денег можно получить?
Размер пособия составит 50% регионального прожиточного минимума для детей на дату обращения. Например, в Волгоградской области в 2022 году это 10 831  рублей, значит пособие будет 5 415 рублей. 
Если даже с учетом выплаты среднедушевой доход семьи все равно окажется меньше регионального прожиточного минимума, то выплату назначат уже в размере 75% или даже 100% величины прожиточного минимума для детей. 
При этом размер ежемесячной выплаты будет ежегодно пересматриваться, исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей.
Как получить еще больше выгоды?
Пособие будет ежемесячно начисляться на счет в банке, реквизиты которого вы укажете в заявлении. Выбирая банк, обратите внимание, какие льготы и дополнительные преимущества он предлагает семьям, получающим пособия.

Например, Почта Банк в качестве меры поддержки семей с детьми дает специальные условия для тех, кто получит «детские выплаты» на карту банка:
кешбэк до 4% за покупки в магазинах «Магнит» по одноименной карте банка. В то время, как многие банки сворачивают программы лояльности, Почта Банк сохраняет льготы за покупки самого необходимого; 
круглосуточные бесплатные консультации по юридическим, социальным, психологическим и медицинским вопросам на «Линии заботы». Юристы помогут разобраться в сложных вопросах, медики подберут лекарства, а психологи помогут справиться с тяжелыми жизненными ситуациями – в любое время и в любой точке мира по телефону, скайпу или email 
до 18% годовых на остаток денежных средств на сберсчете;
оплата ЖКУ и других услуг без комиссии в мобильном приложении банка. Кстати, простой средний подсчет показывает, что на этом можно сэкономить порядка 1250 рублей в год; 
• а еще у банка огромная сеть отделений по всей стране, даже в поселках. И наличные с карты можно снимать не только в банкоматах, но и в специальных терминалах в любом почтовом отделении - бесплатно и «до копеечки». 
Благодаря этим мерам родители смогут увеличить положенную им социальную выплату, просто совершая свои повседневные покупки и платежи. Для того, чтобы получить все эти привилегии, не нужно ничего специально делать – льготный тариф подключится автоматически при поступлении социальной выплаты на счет в банке. 
Как и когда оформить выплату?
Заявление можно подать уже сейчас. При этом пособия будут выплачиваться уже с 1 апреля 2022 года, то есть при подаче заявления в мае, вы получите первую выплату сразу за 2 месяца – апрель и май.
Подать заявление можно через единый портал Госуслуг (нужна подтвержденная учетная запись), в МФЦ, Пенсионном фонде или прямо в мобильном приложении Почта Банк Онлайн. Там можно в одно касание «передать» реквизиты счета, открытого в Почта Банке, для начисления пособия. Кстати, подтвердить «учетку» на Госуслугах тоже можно в Почта Банке.
А если вы еще не являетесь клиентом Почта Банка, посетите ближайшее к вам банковское или почтовое отделение или оставьте заявку на открытие счета на сайте. 
Ежемесячное пособие устанавливается на 12 месяцев, для пролонгации необходимо повторно обратиться с заявлением.


Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Общество
28.04.2022 11:16
Общество 28.04.2022 11:16

0
Далее
Общество
28.04.2022 11:08
Общество 28.04.2022 11:08

0
Далее
Общество
28.04.2022 10:45
Общество 28.04.2022 10:45

0
Далее
Общество
28.04.2022 10:16
Общество 28.04.2022 10:16

0
Далее
Общество
28.04.2022 09:37
Общество 28.04.2022 09:37

0
Далее
Общество
28.04.2022 09:36
Общество 28.04.2022 09:36

0
Далее
Общество
28.04.2022 08:36
Общество 28.04.2022 08:36

0
Далее
Общество
28.04.2022 07:24
Общество 28.04.2022 07:24

0
Далее
Общество
28.04.2022 05:57
Общество 28.04.2022 05:57

0
Далее
Общество
27.04.2022 20:19
Общество 27.04.2022 20:19

0
Далее
Общество
27.04.2022 19:28
Общество 27.04.2022 19:28

0
Далее
Общество
27.04.2022 17:40
Общество 27.04.2022 17:40

0
Далее
Общество
27.04.2022 17:14
Общество 27.04.2022 17:14

0
Далее
Общество
27.04.2022 16:14
Общество 27.04.2022 16:14

0
Далее
Общество
27.04.2022 15:49
Общество 27.04.2022 15:49

0
Далее

Лента новостей

11:37
В Волжском женщина выпала из автобусаСмотреть фотографии
11:25
Чиновники объявили об охоте на свалки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:17
Виновника гибели двух человек взяли под стражу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:16
Глава Ростуризма Догузова назвала топ-5 любимых мест в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:09
Президентская академия и «Ростелеком» договорились о цифровом партнерствеСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде 1 мая стартует прием заявлений на детские выплаты: на что обратить вниманиеСмотреть фотографии
10:45
Волгоградские фонтаны готовят к запускуСмотреть фотографии
10:16
В поселок Микоян под Волгоградом вернули водуСмотреть фотографии
10:11
Молодые депутаты из Волгограда и Луганска договорились о сотрудничествеСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде не нашли подрядчика на реконструкцию улицы за 415 млн рублейСмотреть фотографии
09:36
Крестоцветные блошки напали на всходы горчицы на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:27
В Камышине задержали мужчину, жестоко избившего случайного прохожегоСмотреть фотографии
09:19
Майские праздники волгоградцев омрачит подскочивший «индекс шашлыка»Смотреть фотографии
09:00
Волгоградская область начала накапливать удобрения под урожай 2023 годаСмотреть фотографии
08:48
Энергетики отключат свет сразу в пяти районах Волгограда 28 апреляСмотреть фотографии
08:36
В Волгоград приедет первый туристический поезд из УльяновскаСмотреть фотографии
07:24
«Нас уже находят по запаху»: жителей Городища душит очередная свалка гниющего лукаСмотреть фотографии
05:57
В Волгограде еще одной УК дали пинкаСмотреть фотографии
22:16
Суд под Волгоградом посчитал количество наказанных антимасочниковСмотреть фотографии
21:58
В облздраве рассказали о состоянии ребенка из слетевшей с моста иномаркиСмотреть фотографии
21:41
СБУ грозит арестом волгоградскому депутату ГосдумыСмотреть фотографии
20:19
В Волгограде старую четырехэтажку снесут автокраномСмотреть фотографии
20:11
Шторм с ливнем и градом обрушится на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
19:52
«Водителю стало плохо»: в Волгограде Toyota слетела с мостаСмотреть фотографии
19:30
Под Волгоградом мужчина сгорел в машине в свой день рожденияСмотреть фотографии
19:28
Сидите дома: поездки на майские праздники бьют по кошелькам волгоградцевСмотреть фотографии
19:06
Последние звонки в школах Волгограда и области пройдут в традиционном форматеСмотреть фотографии
17:51
Бюджет Волгоградской области за три месяца прирос 32 миллиардами рублейСмотреть фотографии
17:41
Патрушев поручил проверить готовность бомбоубежищ на юге РоссииСмотреть фотографии
17:40
«Старается двигаться изо всех сил»: в Волгограде годовалому Жене Луканкину срочно нужна помощь земляковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 