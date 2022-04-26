В Волгограде строят еще одну смотровую площадку с видом на Волгу

Смотровая площадка с видом на Волгу в ближайшее время появится на правом склоне поймы реки Царицы в Ворошиловском районе Волгограда перед ЖК «Волжские паруса». Строители собрали металлический каркас террасы на участке от сквера Пахмутовой до улицы Калинина, сообщили в мэрии.
Территорию площадью 4,5 тысяч кв. м благоустраивают полностью: ранее здесь сделали альпийскую горку, посадили 1100 деревьев и кустарников, провели поливочный водопровод. Сейчас наряду с монтажом смотровой площадки специалисты собирают каркас лестницы между двумя уровнями дорожек, подключают фонари, устанавливают закладные под лавочки и урны. Прогулочная зона свяжет сквер Пахмутовой, парк Царицынский и сквер у «Гасителя».
С инициативой благоустройства выступила группа IT-компаний в Волгограде. В городской администрации отметили, что в последние годы бизнес все чаще участвует в развитии общественных пространств. При содействии предпринимателей высаживаются аллеи, обустраиваются мини-зоны для отдыха и устанавливаются детские площадки.