Общество

Это точно апрель? В Волгограде к среде воздух прогреется до +27 градусов

Общество 25.04.2022 10:15
25.04.2022 10:15


В Волгограде, согласно краткосрочному прогнозу  синоптиков, на новой неделе ожидается по-летнему жаркая погода. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, воздух к середине недели в региональной столице прогреется до +27 градусов. По области местами будет еще жарче.  

На протяжении трех ближайших дней погода в Волгоградской области будет переменчивой. Если 25 апреля синоптики прогнозируют ясный и солнечный день, то ночь на  26 апреля может оказаться пасмурной, местами пройдут дожди. Несмотря на это, столбики термометров будут в среднем показывать +10 градусов. 

Во вторник в Волгограде и в муниципальных районах Волгоградской области ожидается преимущественно ясная погода, при которой температура достигнет от 23 до 28 градусов тепла. Ветер при этом будет достаточно слабым - с порывами не более 14 метров в секунду. 

В среду, 27 апреля, в Волгоградской области и в Волгограде ожидаются кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, но температура задержится на высоких отметках - от 25 до 29 градусов тепла. 

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