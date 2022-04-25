Расчеты «Торнадо-Г» готовят к параду Победы в Волгограде

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» досрочно переведены на летний режим эксплуатации. Боевые машины готовят к участию в параде Победы 9 мая в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

— Всего на летний режим эксплуатации в мотострелковом соединении переведут больше 1000 единиц различной боевой и спецтехники, — сообщили в пресс-службе ЮВО. — При этом будет использовано более 16 тонн моторных и трансмиссионных масел, примерно 3,4 тонн пластичных смазок и более 35 тонн охлаждающих жидкостей.

В городе-герое муниципалитет уже начал активную подготовку к предстоящему параду. В день Победы на площади Павших Борцов традиционно пройдут парадыне «коробки» военнослужащих, полицейских и сотрудников МЧС. Для ветеранов и почетных гостей смонтируют новую трибуну.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что программа празднования уже практически сформирована. Для волгоградцев и гостей города предусмотрено больше 100 мероприятий.

Фото: пресс-служба ЮВО