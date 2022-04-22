Ничего не предвещало: в Волжском 22 апреля выпал снег

Жители города Волжского в Волгоградской области сегодня стали свидетелями внезапного снегопада: около 17 часов 22 апреля ярко-зеленые газоны на улице Пушкина в 37 микрорайоне припорошило снегом. В то же время на другом конце города прошел дождь, волжане, как и волгоградцы, слышали раскаты грома, сообщает ИА «Высота 102».
Непогода разыгралась также в поселке Горьковском в Советском районе Волгограда: здесь находившимся на улице людям пришлось спасаться под козырьками от града.
За минувшие сутки погода в Волгоградской области резко изменилась: на смену солнечным и теплым дням пришло похолодание, на регион обрушились осадки и грозы. По прогнозам синоптиков Волгоградского ЦГМС, тепло вернется уже завтра, 23 апреля: температура воздуха поднимется до +23 градусов, днем дождей не будет, однако в южных районах поднимется северный ветер, порывы которого могут достигать 14 м/с. В Волгограде ветра почти не будет, воздух прогреется до +20 градусов.