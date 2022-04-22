Ничего не предвещало: в Волжском 22 апреля выпал снег





Жители города Волжского в Волгоградской области сегодня стали свидетелями внезапного снегопада: около 17 часов 22 апреля ярко-зеленые газоны на улице Пушкина в 37 микрорайоне припорошило снегом. В то же время на другом конце города прошел дождь, волжане, как и волгоградцы, слышали раскаты грома, сообщает ИА «Высота 102».

Непогода разыгралась также в поселке Горьковском в Советском районе Волгограда: здесь находившимся на улице людям пришлось спасаться под козырьками от града.