Волгоградское предприятие ООО «ВолгоХимФорм» в рамках импортозамещения откроет производственную линию по производству фармацевтической продукции для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращению ранних инсультов, инфарктов и других заболеваний. Как рассказали ИА «Высота 102» в мэрии, компания планирует уже к концу года наладить производство лекарственных препаратов.

- ООО «ВолгоХимФорм» уже более 10 лет выпускает химическое сырье для производства фармацевтических субстанций и других продуктов химпроизводства. В 2021 году руководством было принято решение расширить технологию производства и приступить к более сложному процессу – выпуску готовых лекарственных препаратов. Соответствующие высокотехнологичная линия и средства автоматизации, уже закуплены, смонтированы и прошли этап лицензирования, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Полный цикл производства позволит выпускать готовые продукты, которые останется только оформить в соответствующую форму выпуска. Волгоградская компания сможет производить такие препараты, как «Эмоксипин», «Мексидол» и «Милдронат».

Уже через 3 месяца после прохождения регистрации заявленных субстанций в Минздраве компания сможет ежегодно выпускать около 70 тонн вещества для «Мексидола» и 3 тонны активного вещества для «Эмоксипина». Также компания будет каждый год производить 80 тонн действующего вещества для «Милдроната». Этим она полностью сможет обеспечить потребность в препарате, возникающую после ухода с российского рынка одной из зарубежных компаний, являющихся основным поставщиком данного товара.