Общество

В Волгоградской области из-за жары ограничат движение по трассам

Общество 22.04.2022 09:03
22.04.2022 09:03


В региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства сегодня, 22 апреля назвали дату введения временных  ограничений по дорогам регионального и межмуниципального значения в Волгоградской области.  Как  сообщает ИА «Высота 102», они начнут действовать в период с 20 мая по 31 августа для тяжеловесных транспортных средств. Ограничения коснутся трасс с асфальтобетонным покрытием при условии повышения температуры воздуха до +32 градусов. 
Напомним, временный запрет на проезд большегрузов в жаркое время года вводится в Волгоградской области традиционно. 

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