В Волгоградской области из-за жары ограничат движение по трассам





В региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства сегодня, 22 апреля назвали дату введения временных ограничений по дорогам регионального и межмуниципального значения в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», они начнут действовать в период с 20 мая по 31 августа для тяжеловесных транспортных средств. Ограничения коснутся трасс с асфальтобетонным покрытием при условии повышения температуры воздуха до +32 градусов.

Напомним, временный запрет на проезд большегрузов в жаркое время года вводится в Волгоградской области традиционно.



