СНТ на севере Волгограда останется без света 22 апреля

Общество 22.04.2022 07:55
22.04.2022 07:55
В трех районах Волгограда сегодня, 22 апреля отключат свет. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС». Так, без ресурса с 9-00 до 17-00 останутся в Тракторозаводском районе дома на ул.Центральная, 1а, 1-51, 53, 55-59, 2-56, 44а, 134, 246, 247, 253, 748, 751, а также территория СНТ «Вымпел» - массивы №1,3.
В Кировском районе Волгограда не будет света с 9-00 до 15-00 на ул.Вельботная, 3, 5, ул.64-й Армии, 69, 71, 73, 75.
В Советском районе электричество отключат с 9-00 до 17-00 ул. Революционная, 3-31, 2, 6-14, 8а, 10а, ул.Полярная, 1-17, 7а, 4-20, 4а, 8а, 10а, 12а, 16а, ул.Кабардинская, 45-71, 45а, 49а, 53а, 61а, ул.Монгольская, 3а, 7, 6а, 8, ул.Новосибирская, 3-17, 2-16, 16а.
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