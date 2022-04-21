Всего две тысячи волгоградцев за 6 дней проголосовали по проектам благоустройства

В голосовании на всероссийской платформе за шесть дней с 15 апреля определились два проекта-лидера. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на промежуточные итоги онлайн-опроса, к концу шестого дня подавляющее большинство жителей Волгограда высказались за преображение территорий, расположенных в Советском и Красноармейском районах региональной столицы. Будущее скверов и парков в центре города волгоградцев отчего-то заботит куда меньше.

К вечеру 21 апреля голоса распределились следующим образом:

- Благоустройство объекта озеленения по ул. Казахской (в границах ул. Новосибирской - пр. Университетского) в Советском районе Волгограда (2-й этап) 597 голосов.



- Благоустройство территории, прилегающей к музею-заповеднику «Старая Сарепта» Красноармейского района Волгограда, с организацией пешеходно-прогулочных зон (2-й, 3-й, 4-й этапы) - 597 голосов.



- Сквер «Сурский» в Центральном районе Волгограда - 263 голоса.



- Благоустройство улицы им. Германа Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда (3-й этап) - 241 голос.



- Благоустройство территории Набережной 62-й Армии от ресторана «Маяк» до Нулевой рокадной магистрали (2-й этап) - 234 голоса.



- Благоустройство территории городского сада, пешеходных улиц: ул. Коммунистической, ул. им. В.И. Ленина (2-й, 3-й, 4-й этапы) - 147 голосов.



- Пешеходная зона по ул. им. Ф.Э.Дзержинского (от пр-кта им.Ленина до ул. им. Шурухина) в Тракторозаводском районе Волгограда, включая территорию, прилегающую к МБУК "Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда" (3-й этап, 2-я очередь) - 132 голоса.

За шесть дней с 15 апреля, таким образом, в голосовании приняли участие чуть более двух тысяч волгоградцев. Больше всего заинтересованы в благоустройстве жители Советского и Красноармейского районов. Вяло голосуют, либо вовсе не хотят, чтобы благоустройство пришло в Горсад, жители Центрального района.

Напомним, что голосование проходит, как и в прошлом году, на всероссийской платформе. Чтобы принять в нем участие, достаточно кликнуть на ссылку подтвердить свою учетную запись с помощью личного кабинета на Госуслугах.

Итоги голосования, подчеркнем, повлияют на очередность работ по благоустройству. Первым делом аукционы будут отыграны по тем территориям Волгограда, которые наберут больше всего голосов.