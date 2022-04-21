Майора из Волгоградской области наградили медалью Росгвардии

Майора Росгвардии Евгения Щетинникова наградили ведомственной медалью «За проявленную доблесть» III степени. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 21 апреля, уроженец города Новоаннинский Волгоградской области сейчас служит в одной из воинских частей Москвы.

— Майор Евгений Щетинников награжден 9 апреля за высокие показатели в служебно-боевой деятельности, — сообщает информагентство со ссылкой на районную газету «Новоаннинские вести».

Наш земляк уже много лет не живет в Волгоградской области. Известно, что Евгений Щетинников учился в 4-й городской школе, после поступил в Суворовское военное училище МВД России.

Сегодня глава Волгоградской области передал Звезду Героя России семье Дениса Зорина. Старший лейтенант ВДВ погиб в ходе военной спецоперации на Украине.

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