Общество

Майора из Волгоградской области наградили медалью Росгвардии

Общество 21.04.2022 14:25
21.04.2022 14:25


Майора Росгвардии Евгения Щетинникова наградили ведомственной медалью «За проявленную доблесть» III степени. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 21 апреля, уроженец города Новоаннинский Волгоградской области сейчас служит в одной из воинских частей Москвы.

— Майор Евгений Щетинников награжден 9 апреля за высокие показатели в служебно-боевой деятельности, — сообщает информагентство со ссылкой на районную газету «Новоаннинские вести». 

Наш земляк уже много лет не живет в Волгоградской области. Известно, что Евгений Щетинников учился в 4-й городской школе, после поступил в Суворовское военное училище МВД России.  

Сегодня глава Волгоградской области передал Звезду Героя России семье Дениса Зорина. Старший лейтенант ВДВ погиб в ходе военной спецоперации на Украине. 

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