У Камышина и Дубовки уровень воды достиг неблагоприятных отметок

Общество 19.04.2022 15:44
19.04.2022 15:44
Уровень воды достиг неблагоприятной отметки на Волгоградском водохранилище у Камышина и Дубовки в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга Гидрометцентра РФ.
В начале апреля в Волгоградской области подъем уровня воды фиксировался на малых реках - Терса, Бузулук, Медведица. В настоящее время реки вернулись в свои русла.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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