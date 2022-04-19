У Камышина и Дубовки уровень воды достиг неблагоприятных отметок









Уровень воды достиг неблагоприятной отметки на Волгоградском водохранилище у Камышина и Дубовки в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга Гидрометцентра РФ.

В начале апреля в Волгоградской области подъем уровня воды фиксировался на малых реках - Терса, Бузулук, Медведица. В настоящее время реки вернулись в свои русла.

Фото из архива ИА «Высота 102»



