Общество

Дачи и жилые дома попали под отключения света в семи районах Волгограда

Общество 18.04.2022 08:18
18.04.2022 08:18


Сегодня, 18 апреля в восьми районах Волгограда в части домов отключат свет для проведения плановых работ. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», электричества не будет с 10-00 до 17-00 в поселке Кирпичный завод Советского района и на ул.Абхазская, 68, ул.Днепростроевская, 1-5, 5а, 7-15, 15а, 17-21, 2-18.
В Центральном районе в этот же период без ресурса останутся дома на пр. Ленина, 20, ул.Порт-Саида, 9, 7, 7а, а в Краснооктябрьском – вся улица Южно-Сибирская.
В Тракторозаводском районе с 9-00 до 16-00 отключат свет на ул.Жолудева, 4, 6, 8, ул.Дзержинского, 21, 23. 
В Красноармейском   районе с 9-00 до 17-00 обесточат дома на ул.50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, пр. Героев Сталинграда, 5, 7, 9, 11. 
В Тракторозаводском районе отключат свет с 9-00 до 17-00  на ул.Переяславская, 2-24, 2а, ул.Калужская, 2-18, ул.Северокавказская, 3-7, 8.
В Кировском районе в это же время не будет света на ул.Синельниковская, 2-26 , ул.Рубинштейна, 1-27, 2-22, ул.Алексеева, 1-13, 2-20, ул.Войкова, 1д, 2а-2г.
Но самый большой жилой массив попадет под отключение в Краснооктябрьском районе с 9-00 до 17-00. 
Это дома на ул.Сорокина, 1-17, 21, 23, 2-26, ул.Сеченова, 30-60, 33-59, ул.Асланова, 15, 19, 23,  ул.4-х Связистов, 55-71, 77-83, 58-84, 75/1, 75/2, ул.Дороша, 9, 27, ул.Крейсера Варяг, 2-18, 3-27, 22-28а,  ул.Ульянова д.35-61 д.42-68, ул.Гвардейская, 46-66, 47-73, ул.Менделеева, 95-99, 101а-107, ул.Высокая, 2-12, ул.Аэродромная, 1-17, 2-20, ул.1-й Конной Армии, 1-27, 32, СНТ 40 лет Октября, 139/31, 139/13, 139/14, 139/15, 139/20, 139/21, 139/23, 139/27, 139/29, 139/32, ул.Архитектурная, 2, ул.Адмиралтейская, 1, 4, 6, ул.Антипова, 1-7, 2-12, ул.Воссоединения, 2, 6, ул.Автономная, 1,2, 2-28, 3-19, 19а, 21, 23, 25а, 25, 27, ул.Воссоединения, 20, 22, ул.Гвардейская, 68, 70, 70а, 72-96, 75-85, 85а, 87-103, ул.Менделеева, 109-137, СНТ 40 лет Октября, 107, 139/1, 139/2, 139/4, 139г, ул.Античная, 1-15, 2-12, 12а, 14-20, ул.Архитектурная, 1, 3, 3/2, 5-23,  23а, 25, 27, 4-28.
В Советском районе ресурс исчезнет с 9-00 до 17-00 на 
ул.Малиновского, 13, 17-21, 25-29, ул.Ерина, 5-11, 6-12, ул.Моисеева, 3-11, 2-8, ул.Помнющего, 8, 10.
В Тракторозаводском районе света не будет с 9-00 до 18-00  на ул.Центральная, 1а, 1-51, 53, 55-59, 2-56, 44а, 134, 246, 247,  253, 748, 751 и на территории СНТ Вымпел в массивах №№1 и 3.

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