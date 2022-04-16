Общество

Под Волгоградом 18 апреля закроют ж/д переезд

Общество 16.04.2022 09:03
16.04.2022 09:03


Железнодорожный переезд в Городищенском районе Волгоградской области 18 апреля будет временно закрыт. Как сообщили в Приволжском отделении железной дороги, из-за ремонтных работ движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 4 км перегона Древний Вал – Орловка будет невозможно с 9:00 до 17:00. 
Переезд находится на пересечении с автодорогой вблизи поселка Аэропорт под Волгоградом. 
Объезд возможен по автомобильной дороге Р-22 «Каспий».

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