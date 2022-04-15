Общество

Волгоградские дети получат от Путина от 5 до 10 тысяч рублей

Общество 15.04.2022 17:21
15.04.2022 17:21


Семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет с 1 апреля смогут рассчитывать на президентские выплаты. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал и.о.губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. Так, выплаты положены  семьям, среднедушевой размер доходов которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе на душу населения. 
Ежемесячная выплата назначается в размере 50% от  величины прожиточного минимума для детей, который в  регионе установлен на уровне 10831 рубля. Это составляет 5415,5 рублей. Однако выплата может составлять и 75% величины прожиточного минимума для детей, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (в 2022 году он составляет 10882 рубля - прим. ред. ИА "Высота 102"). 
На 100%-ую выплату могут рассчитывать семьи с детьми указанного возраста, если размер среднедушевого дохода, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.
Напомним, указ о поддержке семей с детьми был подписан президентом России 31 марта 2022 года. Постановлением администрации Волгоградской области, подписанным и.о. губернатора Евгением Харичкиным, полномочия по ежемесячным детским выплатам переданы пенсионному фонду. Заявления от родителей волгоградских детей на получение пособий будут приниматься с 1 мая 2022 года, однако пособия будут начисляться уже с 1 апреля. 
Всего же на эти цели в России, пояснили сегодня в правительстве РФ,  в текущем году будет выделено 505 млрд рублей, чтобы до конца года средства получили родители более 5 миллионов детей. 

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