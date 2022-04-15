Гидрометцентр предупредил о заморозках в Волгоградской области





Об опасном метеорологическом явлении в Волгоградской области предупредил Гидрометцентр РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», 16 апреля в регионе ожидаются заморозки – температура ночью и утром опустится до -1 градуса.

При этом, согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, все предстоящие выходные в регионе будет ветрено, а в воскресенье, 17 апреля может пройти небольшой дождь в северных районах. Однако днем будет достаточно тепло – местами даже до +23 градусов.



