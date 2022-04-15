Гидрометцентр предупредил о заморозках в Волгоградской области

Общество 15.04.2022 13:09
15.04.2022 13:09
Об опасном метеорологическом явлении в Волгоградской области предупредил Гидрометцентр РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», 16 апреля в регионе ожидаются заморозки – температура ночью и утром опустится до -1 градуса.
При этом, согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, все предстоящие выходные в регионе будет ветрено, а в воскресенье, 17 апреля может пройти небольшой дождь в северных районах. Однако днем будет достаточно тепло – местами даже до +23 градусов.
Реклама
Еще 17 районов Волгоградской области завершают отопительный сезон15.04.2022 16:24
Общество 15.04.2022 16:24
«Крошка, не подкачай!»: в райцентре Волгоградской области стартовал народный ремонт дорог15.04.2022 15:40
Общество 15.04.2022 15:40
Банк «Открытие»: лишь 11% жителей ЮФО ждут значительного сокращения доходов в 2022 году15.04.2022 14:53
Общество 15.04.2022 14:53
Волгоградский главк МВД 16 апреля отметит 103 года со дня образования15.04.2022 14:52
Общество 15.04.2022 14:52
Ретропоезд «Воинский эшелон» объедет ж/д вокзал Волгограда в День Победы15.04.2022 14:05
Общество 15.04.2022 14:05
Ремонт моста под Волгоградом завершат до конца лета 2022 года15.04.2022 13:26
Общество 15.04.2022 13:26
Детфонд в Волгограде поможет беженцам в оформлении документов15.04.2022 13:04
Общество 15.04.2022 13:04
Волгоградские школьники убедились, что технологическая карта - первый помощник на кухне15.04.2022 12:58
Общество 15.04.2022 12:58
Росимущество распродает на дрова деревья в Волго-Ахтубинской пойме15.04.2022 12:33
Общество 15.04.2022 12:33
Волгоградских юношей и девушек приглашают в институт ФСБ15.04.2022 12:03
Общество 15.04.2022 12:03
В Волгограде озвучили цену нового «пересадочного» тарифа и проездного15.04.2022 11:42
Общество 15.04.2022 11:42
Волгоградцам вернут деньги за сорвавшиеся из-за ограничений авиаперелеты15.04.2022 10:37
Общество 15.04.2022 10:37
Лучшего таксиста в Волгограде определят по целому стакану15.04.2022 10:26
Общество 15.04.2022 10:26
Семье погибшего на Украине волгоградца передали Орден Мужества15.04.2022 10:13
Общество 15.04.2022 10:13
Двое таксистов под Волгоградом насмерть забили коллегу из-за долга15.04.2022 10:06
Общество 15.04.2022 10:06
Реклама