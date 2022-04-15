Общество

Волгоградцам вернут деньги за сорвавшиеся из-за ограничений авиаперелеты

Общество 15.04.2022 10:37
15.04.2022 10:37


Жителям Волгоградской области, купившим авиабилеты на рейсы, отмененные из-за ограничений, помогут вернуть деньги. Об этом сообщает ИА «Высота 102», 15 апреля заявили в российском Правительстве. 

— Правительство обеспечит возможность возврата гражданам стоимости билетов на рейсы, которые были отменены из-за внешних ограничений, а также из-за закрытия аэропортов на юге и в центральной части России, — сообщает пресс-служба кабмина. — Распоряжение о выделении на эти цели 19,5 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Деньги будут перечислены авиакомпаниям, которые обязаны выплатить стоимость билетом пассажирам.

— Господдержка позволит перевозчикам сберечь собственные оборотные средства, а значит, они будут иметь финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов, уточняют в российском правительстве. 

Михаил Мишустин также подписал распоряжение о выделении более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов в южных и центральных регионах России.


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