Семье погибшего на Украине волгоградца передали Орден Мужества

В Камышине Волгоградской области родным 27-летнего десантника Романа Филатова участвовавшего в спецоперации на Украине, передали Орден Мужества. Гвардии ефрейтор удостоен государственной награды посмертно. Об этом ИА «Высота 102» стало известно сегодня, 15 апреля.

В Центре патриотического воспитания имени Героя СССР Алексея Маресьева награду маме военнослужащего Ольге Филатовой передал врио командира 33-го отдельного мотострелкового Берлинского Донского казачьего полка гвардии майор Павел Беляков.

— Подвиг Романа останется навсегда в памяти камышан, — отметил глава Камышина Станислав Зинченко, поблагодарив родителей за достойное воспитание сына.

Известно, что Роман Филатов проходил службу по контракту в ВДВ — в 56-й штурмовой бригаде. Затем перевелся в Псков. У погибшего остались супруга и маленький сын.

Фото: администрация Камышина