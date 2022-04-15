Общество

В Волжском проезд в общественном транспорте подорожал до 30 рублей

Общество 15.04.2022 08:25
15.04.2022 08:25


Сегодня, 15 апреля  в Волжском подорожал проезд в общественном транспорте. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь стоимость поездки в трамваях, автобусах и маршрутках составляет 30 рублей. Ранее проезд в муниципальном общественном транспорте стоил 25 рублей, а в маршрутках - 26 рублей.
Напомним, о подорожании проезда первым объявило МУП «Волжская автоколонна 1732». Решение о повышении стоимости пассажирских перевозок приняли и предприниматели.  Между тем, накануне оперштаб по мониторингу цен в Волгоградской области направил в адрес перевозчиков требование обосновать повышение цен на проезд.  

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