Отделение кардиологии закрывают в ВОКБ №3 в центре Волгограда

Отделение кардиологии закроется в областной клинической больнице №3 по улице Советская в Центральном районе Волгограда.

О возможном закрытии отделения сегодня сообщили информагентству читатели. Среди пациентов слух о ликвидации кардиологии на Советской разлетелся накануне. Морально жители Центрального района уже настраивают себя на езду в соседний Ворошиловский.

— Человеку в возрасте, да еще и с маленькой пенсией очень накладно ехать в другие районы, чтобы получить помощь от специалистов. Кроме того, мне как человеку с больным сердцем очень проблематично ехать в общественном транспорте – сердце от духоты в салоне может прихватить в любой момент. А разъезжать на такси у меня нет денег, — пожаловалась редакции жительница Центрального района Ирина Ефимова. — Говорят, что уже с 20 апреля отделение кардиологии прекратит работу на улице Советской.

В профильном комитете администрации Волгоградской области уточнили, что пациенты продолжат лечение на улице Циолковского.

— В связи с возвращением в штатный режим работы корпуса ВОКБ № 3 по улице Циолковского, медицинскую помощь по профилю «кардиология» пациенты будут получать в корпусе, расположенном в Ворошиловском районе, — уточнили в ведомстве.

Сегодня же информагентству стало известно о том, что в корпусе ВОКБ №3 на улице Советская началась подготовка к ремонту.