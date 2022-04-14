Covid-19

В Волгоградской области снизилось количество госпитализаций пациентов с COVID-19

Covid-19 14.04.2022 11:55
14.04.2022 11:55


Семьдесят один житель Волгоградской области был госпитализирован за сутки в ковидные стационары. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные привел федеральный штаб за 13 апреля. Накануне помощь в условиях больниц понадобилась 74 волгоградцам. Всего диагноз коронавирусная инфекция был поставлен 246 жителям региона. При этом еще четыре человека умерли от коронавируса, а 355 благополучно выздоровели. 

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