Общество

Итальянец Тортероло оставил пост директора завода под Волгоградом

Общество 13.04.2022 21:35
13.04.2022 21:35


В АО «Камышинский стеклотарный завод» произошли неожиданные кадровые изменения. Пост генерального директора покинул итальянец Сильвио Тортероло. Об этом ИА «Высота 102» стало известно сегодня, 13 апреля.

По данным открытых источников, с 12 апреля 2022 года генеральным директором стеклотарного завода в Камышине числится Наталья Мичник. Новый назначенец также занимает аналогичную должность еще в двух предприятиях, но уже в Ставропольском крае — АО «Кавминстекло» и ЗАО «СТИ». Обе компании связаны с производством и реализацией изделий из керамики и стекла. 

По сведениям собственного источника информагентства знакомого с ситуацией, уход итальянца Тортероло связан с санкционной политикой европейских стран в отношении России. Впрочем, пока официальные лица компании хранят молчание. ИА «Высота 102» направило запрос в акционерное общество. 

Справка

АО «Камышинский стеклотарный завод» производит стеклянные изделия для консервной промышленности с 1939 года. Завод изготавливает продукцию для всемирно известных брэндов — Dolmio, Uncle Ben's, Jacobs, Carte Noire, Nutella, Nescafé, ElitePlatinum. 

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