Итальянец Тортероло оставил пост директора завода под Волгоградом

В АО «Камышинский стеклотарный завод» произошли неожиданные кадровые изменения. Пост генерального директора покинул итальянец Сильвио Тортероло. Об этом ИА «Высота 102» стало известно сегодня, 13 апреля.

По данным открытых источников, с 12 апреля 2022 года генеральным директором стеклотарного завода в Камышине числится Наталья Мичник. Новый назначенец также занимает аналогичную должность еще в двух предприятиях, но уже в Ставропольском крае — АО «Кавминстекло» и ЗАО «СТИ». Обе компании связаны с производством и реализацией изделий из керамики и стекла.

По сведениям собственного источника информагентства знакомого с ситуацией, уход итальянца Тортероло связан с санкционной политикой европейских стран в отношении России. Впрочем, пока официальные лица компании хранят молчание. ИА «Высота 102» направило запрос в акционерное общество.

Справка

АО «Камышинский стеклотарный завод» производит стеклянные изделия для консервной промышленности с 1939 года. Завод изготавливает продукцию для всемирно известных брэндов — Dolmio, Uncle Ben's, Jacobs, Carte Noire, Nutella, Nescafé, ElitePlatinum.