«Как в Турцию слетать»: отдых на турбазах становится недоступным для волгоградцев





Волгоградцы шокированы ценами на аренду домиков на местных турбазах. Еще совсем недавно отдых на лоне родной природы могли себе позволить жители с небольшим доходом, которого не хватало на заграничные путешествия. Однако уж отдохнуть в пределах региона в комфортабельном домике не являлось роскошью для многих небогатых жителей. Но в этом году все изменилось.

— Решили с друзьями на майские праздники снять домик на одной из турбаз в Среднеахтубинском районе, куда мы часто ездили в последние годы, — рассказал ИА «Высота 102» житель Волжского Андрей. — Коттедж, который в прошлом году стоил 10 тысяч рублей на восемь человек, теперь стоит 15! Мы просто глазам своим не поверили. И раньше-то мы считали, что это очень дорого. А теперь за три дня отдыха нам бы пришлось заплатить 45 тысяч рублей. И это без питания, соответственно, еще на продукты надо не меньше 7-8 тысяч потратить. Лет пять назад мы с женой за эти деньги вдвоем летали в Турцию на неделю в отель «все включено».

Корреспондент ИА «Высота 102» изучил цены на отдых на турбазах в Волгоградской области и убедился, что это удовольствие не всем теперь по карману.

Сейчас самая дорогая аренда домиков на турбазах, расположенных в Среднеахтубинском районе. Скромный номер гостиничного типа с минимумом удобств обойдется на двоих в 3 тысячи рублей в сутки. Но за все остальное – аренду лодки, бильярда, бани придется доплатить. Соответственно, питание за свой счет. Максимум, на что могут рассчитывать гости, — это на бесплатный мангал около домика. Срубы и коттеджи можно снять по цене от 8 до 15 тысяч рублей — цена зависит от количества гостей. Лишь на некоторых турбазах в стоимость аренды домиков входит завтрак. В большинстве случаев питаться отдыхающим придется за свой счет.





Люксовый номер на двоих с джакузи и бытовой техникой на некоторых базах отдыха недалеко от Волгограда может стоить до 12 тысяч рублей за сутки. Двухэтажный коттедж с баней на 10 человек можно снять за 16 тысяч рублей. Впрочем, предусмотрены и бюджетные варианты. Например, можно пожить в палатке на территории турбазы – за это возьмут 300 рублей с человека.

Правда, чем дальше от Волгограда, тем дешевле. Например, в Калачевском районе можно арендовать домики советского типа по 500 рублей за человека – то есть без каких-либо удобств – только кровать и крыша над головой. Плюс к этому гостям надо быть готовыми к отсутствию какой-либо инфраструктуры на таких базах и к бездорожью, которое придется преодолеть по пути к долгожданному отдыху. На некоторых турбазах гостям предлагают расположиться в вагончиках, место в которых стоит 1 тысячу рублей. Такой незамысловатый отдых выбирают в первую очередь любители рыбалки. Если отдыхающие хотят занять и детей, то предпочитают турбазы с детскими площадками и бассейнами, где цены на аренду домиков, как правило, кусаются.





Но самое интересное, что, даже, несмотря на подорожавшие услуги на отдых, на майские праздники свободных мест на отнюдь недешевых турбазах уже нет. Владельцы объясняют – многие домики забронированы жителями других регионов, в основном – москвичами.

— За границу сейчас не все себе могут позволить поехать, авиабилеты очень дорогие, а наши турбазы жители столицы очень любят – для них это не так накладно, как для волгоградцев, в то же время такой отдых они считают комфортным. Поэтому недостатка клиентов у нас нет, — констатируют предприниматели.

Волгоградцам остается рассчитывать на альтернативные виды дешевого отдыха в пределах своего отечества. Например, можно разбить палатки в лесу, а вместо дорогого шашлыка угоститься ухой из пойманной рыбы. Однако, как известно по опыту прошлых лет, въезд в леса запрещают с наступлением пожароопасного периода. Так что тем, кто не может позволить себе поездки в другие регионы или комфортный отдых на турбазах, остается один проверенный вариант – дачи, где прежде чем отдохнуть, нужно сначала поработать.